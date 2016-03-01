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В Сирии большинство боевиков воспользовались соглашением о прекращении огня и сложили оружие

01 марта 2016 07:24
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Новости Сирии. В Сирии большинство боевиков воспользовались соглашением о прекращении огня и сложили оружие. Таким образом, 1200 членов бандформирований сдались 1 марта властям. Сообщается, что все они после прохождения проверки в местных органах внутренних дел вернутся к мирной жизни.

Локальное примирение на юге страны стало прямым следствием побед сирийской армии. В ближайшие дни стороны конфликта ожидают новых договоренностей в рамках процесса национального согласия. Боевики согласились остановить военные действия 27 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Война в Сирии

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