Новости Сирии. В Сирии большинство боевиков воспользовались соглашением о прекращении огня и сложили оружие. Таким образом, 1200 членов бандформирований сдались 1 марта властям. Сообщается, что все они после прохождения проверки в местных органах внутренних дел вернутся к мирной жизни.

Локальное примирение на юге страны стало прямым следствием побед сирийской армии. В ближайшие дни стороны конфликта ожидают новых договоренностей в рамках процесса национального согласия. Боевики согласились остановить военные действия 27 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.