В Силичах стартовал байк-фестиваль «Минск-2009»

Среди участников, как белорусские любители экстрима, так и байкеры из других стран. (ФОТО+ВИДЕО)

Традиционный байк-фестиваль «Минск-2009» открылся сегодня в Республиканском горнолыжном центре «Силичи». На фестиваль прибыли как белорусские, так и байкеры из России, Украины, Польши, Литвы, Франции, Норвегии.

На горизонте байкеровского рая трудятся белорусские лошадиные силы. Хоть их под капотом в два раза меньше, чем, например, в таком двухколесном коне, однако пользы, говорит механизатор Николай Гильнич, больше от четырехколесного вола.

В байкеровском сейшне присутствует и сакральный смысл. Завтра байк-движение тронется бесконечным кортежем с включенными фарами и иллюминацией от Силичей до Минска и обратно. И посвятит железный парад великой победе и освобождению Беларуси.