В Силичах провожали летние каникулы

В Силичах 30 августа прозвучали финальные аккорды летнего отпуска школьников. На праздник пригласили детей, у которых нет родителей.

Ребята побывали на экскурсии, покатались на канатной дороге, поучаствовали в спортивных конкурсах, а на десерт - сладости и концерт-поздравление артистов эстрады.

Для воспитанников детских домов и школ-интернатов пригласили специально обученных волонтеров. Они и провели экскурсию по Силичам, и поиграли с детьми. Сначала дружба завязывалась туго, однако уже к концу праздника дети называли добровольцев <своими людьми>.

Эти малыши, как и все ребята, пойдут в школу 1 сентября. Отличие этих детей от сверстников в том, что у них нет семьи, или они остались без опеки родителей. О ребятах заботится государство. Все они живут и учатся в школах-интернатах или детских домах. У этих детей нет украденного детства, говорят воспитатели.

На сегодняшний день в стране при живых родителях - более тридцати тысяч детей-сирот. Для сравнения, даже в голодном 1946 году детей с горькой судьбой было в полтора раза меньше.

Из Силичей малыши увезли с собой только приятные впечатления. Благодарили и просили, чтобы праздников было еще больше. А еще они ждут "свою" семью.