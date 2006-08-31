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В Силичах провожали летние каникулы

31 августа 2006 07:33
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В Силичах 30 августа прозвучали финальные аккорды летнего отпуска школьников. На праздник пригласили детей, у которых нет родителей.

Ребята побывали на экскурсии, покатались на канатной дороге, поучаствовали в спортивных конкурсах, а на десерт -  сладости и концерт-поздравление артистов эстрады. 

Для воспитанников детских домов и школ-интернатов пригласили специально обученных волонтеров. Они и провели экскурсию по Силичам, и поиграли с детьми. Сначала дружба завязывалась туго, однако уже к концу праздника дети называли добровольцев <своими людьми>. 

Эти малыши, как и все ребята, пойдут в школу 1 сентября. Отличие этих детей от сверстников в том, что у них нет семьи, или они остались без опеки родителей. О ребятах заботится государство. Все они живут и учатся в школах-интернатах или детских домах. У этих детей нет украденного детства, говорят воспитатели.

На сегодняшний день в стране при живых родителях - более тридцати тысяч детей-сирот. Для сравнения, даже в голодном 1946 году детей с горькой судьбой было в полтора раза меньше.

Из Силичей малыши увезли с собой только приятные впечатления. Благодарили и просили, чтобы праздников было еще больше. А еще они ждут "свою" семью.

# общество

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