В «Силичах» прошел открытый чемпионат Республики Беларусь среди любителей горнолыжного спорта

А болельщики лишь подогревали конкуренцию и спортивный азарт, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Участница соревнований:
Сегодня у меня очень радостное настроение. Я вышла на трассу и не провалилась.
Участник соревнований:
В соревнованиях участвовал и в прошлом году. Все классно организованно, очень спортивно. Участвуют и дети, их родители.
Людмила Пастернакевич, директор Республиканского горнолыжного центра «Силичи»:
Проводятся второй год подряд соревнования «Мастер кап Силичи». Это открытый чемпионат Республики Беларусь для любителей горнолыжного спорта. В прошлом году мы его провели в первый раз. Сейчас это стали традиционные соревнования.