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В «Силичах» прошел открытый чемпионат Республики Беларусь среди любителей горнолыжного спорта

13 февраля 2011 14:58
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На старт вышло более 60 человек. За призовые места на равных сражались мужчины и женщины, молодежь и те, кому за семьдесят.

А болельщики лишь подогревали конкуренцию и спортивный азарт, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Участница соревнований:
Сегодня у меня очень радостное настроение. Я вышла на трассу и не провалилась.

Участник соревнований:
В соревнованиях участвовал и в прошлом году. Все классно организованно, очень спортивно. Участвуют и дети, их родители.

Людмила Пастернакевич, директор Республиканского горнолыжного центра «Силичи»:
Проводятся второй год подряд соревнования «Мастер кап Силичи». Это открытый чемпионат Республики Беларусь для любителей горнолыжного спорта. В прошлом году мы его провели в первый раз. Сейчас это стали традиционные соревнования.

Участник

Участник соревнований

Награды

Награды

Награды

# общество # Фотофакт

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