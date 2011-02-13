В «Силичах» прошел открытый чемпионат Республики Беларусь среди любителей горнолыжного спорта

На старт вышло более 60 человек. За призовые места на равных сражались мужчины и женщины, молодежь и те, кому за семьдесят.

А болельщики лишь подогревали конкуренцию и спортивный азарт, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Участница соревнований:

Сегодня у меня очень радостное настроение. Я вышла на трассу и не провалилась.

Участник соревнований:

В соревнованиях участвовал и в прошлом году. Все классно организованно, очень спортивно. Участвуют и дети, их родители.

Людмила Пастернакевич, директор Республиканского горнолыжного центра «Силичи»:

Проводятся второй год подряд соревнования «Мастер кап Силичи». Это открытый чемпионат Республики Беларусь для любителей горнолыжного спорта. В прошлом году мы его провели в первый раз. Сейчас это стали традиционные соревнования.