В Силичах открыли зимний сезон

Почти три сотни человек съехались 31 октября в Силичи, чтобы растопить первый лед. Среди осени открыли зимний сезон. И только в этот день здесь можно было получить мастер-класс от профессиональных фигуристов.

У Юны Гран-при в Чехии, третье место на чемпионате Республики по фигурному катанию. Её сердце лед растопил еще в детстве. За одиннадцать лет у спортсменки были взлеты и падения, но ни одного переохлаждения. Она точно знает, как подружиться с зеркалом на катке.

К зимнему сезону купили 300 новых коньков: фигурные и хоккейные. Все из Канады, они долговечнее, служат не один, а два сезона. И сразу поставили метку — краской. Такой цветной маневр используют с тех пор, как в прошлом году посетители присвоили одиннадцать пар ботинок с лезвием. Впервые на полку поставили и самый большой размер — 48. Он сейчас нарасхват, как и самый маленький — 29. Под каждую пару своя заточка, в этом деле у мастера Василия свои секреты.

Василий Синюкович, администратор пункта проката: «Нужно, чтобы была канавка, углубление, небольшой овальчик и два острых кончика. Тогда коньки будут маневренные, будут скользить так, как надо и на них будет легко разворачиваться».

А развернуться есть где. На крытом катке с утра аншлаг: ледовое поле рвут на части. Из-за накала страстей вместо положенного часа, катаются по два и по три. Места не хватает, как, впрочем, и коньков, поэтому обувь приносят из дома.

Татьяна Кнытько, организатор праздника: «Мы всех с удовольствием ждем, всем рады, готовы организовать прекрасный лед, прекрасную шоу-программу, и, конечно же, вкусное питание».

Зимний сезон закроют только в марте. А с этого дня массовые катания начнут работать ежедневно. Поэтому поднять настроение, закалить дух и даже вспомнить молодость время еще есть.