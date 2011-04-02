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В Силичах горнолыжники съезжали с трамплина прямо в бассейн с ледяной водой!

02 апреля 2011 17:40
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Закрыли зимний сезон креативно и весело: любители экстрима спускались со снежных склонов прямо в бассейн с ледяной водой.

Смельчаков прокатиться таким необычным способом оказалось более сотни. Остальным было не менее интересно. Для них выступали ходулисты и джамперы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Илона Юровская, начальник Управления сферы туризма и сервисных услуг Республиканского горнолыжного центра «Силичи»:
Мы решили так необычно закрыть свой сезон — по-молодежному, креативно — прыгая из зимы в весну, лето. Мы приготовили очень много сюрпризов для любителей отдыха на природе, активного отдыха в весенний и летний сезоны.

# общество # Фотофакт

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