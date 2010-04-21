В Сибири началась повторная голодовка за предоставление мест в детских садах

Десять жителей Сибири заявили о своем участии в трехсуточной голодовке, которая началась в ночь на среду.

Как и в прошлый раз, родители таким способом будут добиваться от властей либо предоставления детям мест в дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ), либо компенсации, равной бюджетным расходам на содержание в них ребенка.



В акции, которая прошла 2-4 апреля, первоначально приняли участие четверо жителей Новосибирска и жительница Красноярска. Одна из новосибирских участниц закончила голодовку раньше, так как была простужена. Еще 19 человек выразили солидарность с участниками акции, но сами в ней не участвовали, большинство — из-за состояния здоровья.

Голодающие требуют либо обеспечить детей местами в ДОУ, либо выплачивать ежемесячную компенсацию в размере бюджетных расходов на содержание в них ребенка. В Новосибирске эта сумма составляет 4,8 тысячи рублей. Власти региона планируют уже в этом году принять закон, по которому родители, не сумевшие устроить ребенка в детсад, будут ежемесячно получать компенсацию в размере предположительно 1 тысячи рублей.

«Голодать будем трое суток. По сравнению с первой голодовкой, количество участников удвоилось: уже заявили, что будут голодать восемь человек из Новосибирска и по одному из Томска и Красноярска. Выразили солидарность уже 24 человека», — сказал Гунькин.

Участники акции лишь ограничивают себя в пище, в остальном не нарушая привычный ритм жизни, не собираясь все вместе где-либо. Большинство тех, кто выражает солидарность с участниками акции, не принимают в ней участие по состоянию здоровья. Есть среди них кормящие мамы и воспитывающие ребенка в одиночку, а по правилам акции голодать может только один из двух родителей: второму ведь надо ухаживать за ребенком.

По словам Гунькина, планируется проводить подобную голодовку ежемесячно, пока требования не будут удовлетворены.

«На сессии областного совета в четверг планировалось рассмотрение законопроекта о компенсации. Мы хотели записаться, чтобы принять участие в обсуждении, но нам сказали, что законопроект не будет рассматриваться — отправлен на доработку. Рассмотреть его планируется в июне. Так что еще на два месяца все откладывается», — сказал он.

Собеседник отметил, что первая голодовка не вызвала практически никакой реакции властей, но если акция станет регулярной и более многочисленной, то, возможно, вопрос обеспечения конституционных прав дошколят на образование будет решен на федеральном уровне.

«Вот будет у нас, например, из 10 регионов 100 участников, то есть шанс, что федеральная власть начнет что-то делать. Поймите, мы голодаем от отчаяния», — сказал Гунькин.

По информации пресс-центра мэрии Новосибирска, в настоящее время в городе функционирует 233 детских сада, их посещают более 50 тысяч ребят. Очередь на получение мест в ДОУ составляет около 25 тысяч детей, но только около половины из них — дети от двух до шести лет, сообщает NEWSru.com.