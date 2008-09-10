В Швейцарии успешно прошел пробный пуск большого самого мощного в мире ускорителя элементарных частиц

Пучок протонов впервые был проведен по всей 27-километровой конструкции. Пока это только проверка работоспособности установки, сам эксперимент состоится 21 октября. Он позволит ученым познать тайны Вселенной и получить новые данные о преобразовании материи в энергию. В проекте создания и запуска Большого адронного коллайдера участвуют и белорусские ученые. В частности, наши физики внесли непосредственный вклад в создание и использование детекторов для исследований на этом ускорителе. В настоящее время двое белорусов – представителей Национального центра физики частиц и высоких энергий БГУ – находятся в Европейском центре ядерных исследований и участвуют в запуске Большого адронного коллайдера.