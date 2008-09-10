Прямой эфир

В Швейцарии успешно прошел пробный пуск большого самого мощного в мире ускорителя элементарных частиц

10 сентября 2008 16:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Пучок протонов впервые был проведен по всей 27-километровой конструкции. Пока это только проверка работоспособности установки, сам эксперимент состоится 21 октября. Он позволит ученым познать тайны Вселенной и получить новые данные о преобразовании материи в энергию. В проекте создания и запуска Большого адронного коллайдера участвуют и белорусские ученые. В частности, наши физики внесли непосредственный вклад в создание и использование детекторов для исследований на этом ускорителе. В настоящее время двое белорусов – представителей Национального центра физики частиц и высоких энергий БГУ – находятся в Европейском центре ядерных исследований и участвуют в запуске Большого адронного коллайдера.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске простились с Михаилом Лавриновичем – почетным председателем Белорусской научно-промышленной ассоциации
10 сентября 2008 16:51

В Минске простились с Михаилом Лавриновичем – почетным председателем Белорусской научно-промышленной ассоциации

10 сентября 2008 16:50

В самом центре Гродно зацвели каштаны

10 сентября 2008 16:45

Минск заканчивает подготовку к своему главному празднику – Дню города