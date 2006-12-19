В Швеции и Финляндии выращивают белорусские ели

В этих странах считают их очень качественными, с хорошей селекцией и используют белорусский посадочный материал уже около полутора десятков лет.Высокое качество семян позволяет обеспечивать современное эффективное оборудование, которое установлено в лесном хозяйстве страны. Ежегодно в Беларуси высаживается 40-45 тысяч гектаров лесов. Небольшой процент площадей отводится и под новогоднюю ель. Самые большие лесные красавицы растут в Витебской области. Их высота достигает 30-35 метров, возраст - 120-150 лет.