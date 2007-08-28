В школу - с букетом

120 тысяч учителей Беларуси в первый день осени уйдут с работы с цветами.

По традиции первоклассники на первый урок приходят не только с портфелем, но и с букетом. Дети чаще всего несут учителям розы - традиционный праздничный сентябрьский букет. Предприятие "Цветы столицы" планирует продать к 1 сентября не менее 70 тысяч роз.

Кроме того, флористы предлагают детям идти в школу с горшком. Горшочные букеты - как альтернативный праздничный букет. Срезанный цветок завянет через пару дней, а растение в горшке будет долго радовать глаз. Отечественная продукция по цене и качеству уже потеснила импортную.

