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В школах Минской области организовали семинары и факультативы по основам предпринимательства

17 ноября 2014 13:28
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Новости Беларуси. Молодежь Минской области учат создавать и развивать самостоятельные бизнес-проекты. При поддержке облисполкома в школах столичного региона проходят семинары и факультативы по основам предпринимательства.

Молодым людям объясняют тонкости нужны для успешного старта своего дела. Также обращают внимание и на психологию ведения бизнеса.

К тому же молодежь делится опытом. Так, ученики Мачулищанской средней школы презентуют собственную бизнес-компанию по разработке печатной продукции. Она уже приносит прибыль школьникам и учреждении не первый год, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Государственная политика в сфере предпринимательства # Государственная политика

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