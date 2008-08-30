В школах Беларуси прошли торжественные линейки

В этом году они собрали более миллиона школьников. Первый раз в первый класс отправилось рекордное количество первоклассников – 93 тысячи.

Даже лужи возле импровизированной площадки сегодня смотрятся как-то по особенному. Празднично. Дождь и сильный ветер не мешают школьникам демонстрировать деловой стиль одежды и удивлять огромными букетами. Первого звонка одинаково ждут и вальяжные 11-классники, и скромные первоклашки.

Песня "Первоклашка" и первые пока еще неуверенные шаги в школьную жизнь. Ребята еще не познакомились и даже не определились, кому будут дарить цветы. В одном уверены на 100%. В школу пришли не потому, что так надо, а потому, что хочется.

Стать самыми лучшими в этом году решило рекордное количество первоклассников – 93 тысячи. Это почти на 2 тысячи больше, чем в предыдущем. Для Светланы Александровны начинать все с нуля – школьная традиция. Педагогический стаж учителя начальных классов – 20 лет. Вот и сейчас, говорит, ее ждут 19 пар глаз и 38 рук.

На благо, говорят специалисты, сработает и одиннадцатилетняя система образования. Пять дней для учебы, один для спорта. Не более шести уроков в день плюс время для факультативов.

Не обойдется в новом учебном году и без сюрпризов. Будет открыто четыре новые школы. Одна из них в столице. Компетентные учителя, современный дизайн и хорошая техническая оснащенность – залог десяток и отличного настроения. До дня знаний остается ровно день. А это значит, что через 24 часа или 1440 минут для ребят прозвенит уже настоящий школьный звонок.

С Днем знаний учащихся, студентов, аспирантов, учителей, научно-педагогических работников поздравил Александр Лукашенко. "Беларусь по праву гордится национальной системой образования, которая дает фундаментальные знания, гарантирует высокое качество общенаучной и профессиональной подготовки, воспитывает достойных граждан своего Отечества", – отметил в послании Глава государства. Александр Лукашенко пожелал учащимся, студентам, аспирантам и педагогам крепкого здоровья, новых достижений в учебе и труде, счастья и благополучия.