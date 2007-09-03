В Шклове презентовали новый справочник о ВОВ

Уникальный справочник о Великой Отечественной войне представили накануне на Дне белорусской письменности в Шклове.

Издание повествует об истории войны сквозь призму мировых политических и исторических событий того времени. В книге собраны разнообразные сведения, которые ранее были разбросаны по различным, часто, недоступным изданиям.

Справочник также содержит сведения о выдающихся людях второй мировой, иллюстрации военной техники, синхронистические таблицы, словарь терминов. А в разделе "Как это было" читатель найдет самые интересные и ранее неизвестные факты Великой отечественной войны. Книга будет интересна всем, кто интересуется отечественной историей.

