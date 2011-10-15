В шиномонтажных мастерских Минска аншлаги: люди заменяют летнюю резину на зимнюю

Чем холоднее на улице, тем жарче в шиномонтажных мастерских. Конечно, аншлаги ожидаются с первыми снегопадами, но и сейчас работы хватает всем.

Вадим Шевчек, мастер-автослесарь:

Уже неделю как люди не знают, как попасть сюда. Они занимают очередь за час, за два часа, а некоторые и с ночи стоят. Последние два года люди начали готовиться заранее.



Как показывает практика, с первыми гололёдами растёт количество аварий на дорогах. Причины прозаичны: у машин, не перешедших в зимний режим, снижается сцепление шин с поверхностью дороги. Тормозной путь удлиняется в пять раз.

Станислав Соловей, старший инспектор УГАИ МВД РБ:

Если на дороге появился гололед, следует обратить внимание на знаки, где не нужно менять скорость, перестраиваться...