Прямой эфир

В шиномонтажных мастерских Минска аншлаги: люди заменяют летнюю резину на зимнюю

15 октября 2011 17:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Чем холоднее на улице, тем жарче в шиномонтажных мастерских. Конечно, аншлаги ожидаются с первыми снегопадами, но и сейчас работы хватает всем.

Вадим Шевчек, мастер-автослесарь:
Уже неделю как люди не знают, как попасть сюда. Они занимают очередь за час, за два часа, а некоторые и с ночи стоят. Последние два года люди начали готовиться заранее.

Как показывает практика, с первыми гололёдами растёт количество аварий на дорогах. Причины прозаичны: у машин, не перешедших в зимний режим, снижается сцепление шин с поверхностью дороги. Тормозной путь удлиняется в пять раз.   

Станислав Соловей, старший инспектор УГАИ МВД РБ:
Если на дороге появился гололед, следует обратить внимание на знаки, где не нужно менять скорость, перестраиваться...

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
15 октября 2011 15:06

В минские парки и скверы на субботник вышли чиновники, артисты и обычные горожане, не смотря на холод

15 октября 2011 14:23

В ближайшие сутки в Беларуси станет еще холоднее

14 октября 2011 19:47

Опрос. Как минчане относятся ко Дню матери?