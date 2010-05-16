В. Шимов, ректор БГЭУ: Сохраняя общие приоритеты пятилеток, мы меняем их содержательную часть

О том, насколько изменилась Беларусь за годы собственной независимости, рассказывает Владимир Шимов, ректор БГЭУ.

Напомним, на этой неделе началась подготовка к четвертому Всебелорусскому народному собранию.

Президент Александр Лукашенко подписал распоряжение о создании оргкомитета по подготовке и проведению форума. Руководят им премьер-министр и Главы Администрации Президента. До первого июля нужно определиться с датой и количеством участников. Создана также межведомственная рабочая группа по разработке проекта Программы социально-экономического развития Беларуси на 2011-2015 годы.

Нынешнее собрание будет четвертым по счету. Предыдущие три прошли в 1996, 2001 и 2006 годах. Обсуждают обычно итоги социально-экономического развития государства за пять лет и планы на предстоящую пятилетку. Участвуют в форуме представители всех слоев общества из разных регионов. Всебелорусское собрание — высшая форма демократии и уникальное явление на постсоветском пространстве. По сути, прообраз собрания — вече древних славян. В наше время базируется оно на 37-й статье Конституции. По ней гражданам страны гарантировано участие в обсуждении государственной и общественной жизни.

И народ своим правом пользуется. В непростом для экономики суверенной Беларуси 1996, в режиме прямого диалога, власти и общества удалось выстроить ту социально-экономическую модель, по которой Беларусь живет и сейчас. Каждый раз страна определяла первостепенные задачи: в 96-м упор делали на экспорт, жилье и продовольствие. В 2001 дописали в этот список инновации, инвестиции и здравоохранение.

Пятилетка, в которой мы сейчас живем и работаем, должна завершиться новыми успехами во всестороннем гармоничном развитии человека и нахождении актуальных способов энерго- и ресурсосбережения. От одного собрания к другому растет уровень жизни белорусов, а значит, решения народные и решения политические — верные.

Владимир Шимов принимал участие во всех трех Всебелорусских собраниях, готовил проекты программ социально-экономического развития, которые там утверждали, был министром экономики.

Александр Галанский, телекомпания СТВ: Владимир Николаевич, почему зародилась идея проводить Всебелорусские собрания?

Владимир Шимов, ректор БГЭУ: К 1995 году Беларусь была в очень непростом экономическом положении. Полномасштабный кризис был налицо. Из этой непростой экономической ситуации, которая сложилась после распада Советского Союза, выйти было крайне сложно. Поэтому Глава государства поставил задачу разработать несколько вариантов выхода из этой ситуации. Когда варианты были разработаны, стало очевидным, что необходимо массированное обсуждение. Тогда Глава государства выдвинул лозунг, что в тяжелые минуты всегда необходимо советоваться с народом. Президент предложил идею Всебелорусского народного собрания. Трудовые коллективы получили право выдвигать самых достойных своих представителей. По всей стране формировалась элита нации.

Александр Галанский: Какие проблемы призваны решаться в течение пятилеток?

Владимир Шимов: Человеку нужны крыша над головой, пища, интересная работа, которая позволяет зарабатывать деньги. Под эти реальные вещи выстраиваются мотивационные механизмы, которые побуждают нас работать в этом направлении.

Проблемы первой программы — жилье-экспорт-продовольствие — решаются и во второй программе. Но дальше поднимаются вопросы здравоохранения, науки. Другими словами, меняются акценты. Однако вопрос экспорта затрагивался в трех программах. Я уверен, что этот вопрос будет рассматриваться и в очередной программе, поскольку на каждом отрезке времени по экспорту решаются разные проблемы.

Чтобы повысить конкурентоспособность своей экспортной продукции, мы вынуждены были импортировать некоторые комплектующие. Поскольку это дорого, мы вынуждены были развивать программу импортозамещения, чтобы удешевить и развивать параллельно свои производства, которых у нас не было.

Мы были привязаны к России — к ее рынку и сырьевой базе. А сегодня мы убеждаемся в том, что Россия — наш основной рынок и основной партнер. Но вопрос экономической безопасности требует диверсификации экспортной политики. Эту задачу мы и пытаемся постепенно и последовательно решать уже на протяжении второй пятилетки. Сохраняя общие приоритеты, мы меняем их содержательную часть.

Александр Галанский: Много стратегических и практических задач. Есть ли какие-то пункты программы, которые не удалось решить? Ведь на эту пятилетку пришелся самый громкий и раскрученный в СМИ финансово-экономический кризис.

Владимир Шимов: Есть один объективный фактор: экономические кризисы появляются на технологических изломах. Сейчас наблюдается как раз такой технологический излом: мировой научно-технический прогресс уходит от уклада, базирующегося на микроэлектронных процессах, к новому укладу, основу которого составляют нанотехнологии. В эти моменты и приходят экономические кризисы.

Безусловно, этот кризис повлиял на экономику Беларуси и поставил перед нами новые задачи, которые необходимо решить. Этот кризис выявил сильные стороны нашей экономики и оттенил слабые ее стороны. И мы увидели, что нужно делать, чтобы быть защищенными от негативных внешних воздействий.

Александр Галанский: В этом контексте насколько будет сложной работа очередного Всебелорусского собрания?

Владимир Шимов: Участники Всебелорусского собрания — граждане Беларуси, которые всегда думают не только о своей жизни, но и о судьбе своих детей и внуков. Они думают о том, какой путь будет наиболее благоприятным для будущего. Это был всегда непростой разговор. Таким же он будет и в этом году.