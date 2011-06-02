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В шести лесхозах Брестской и Гомельской областей зарегистрирован 4-й класс пожарной опасности

02 июня 2011 13:41
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Наиболее тревожная ситуация в Драгичинском, Полесском, Пинском, Житковичском и Брагинском районах. Здесь произошло более ста возгораний, однако повреждения незначительны.По сравнению с прошлым годом наблюдается снижение поврежденных огнем площадей. Но инспекторы, лесники и спасатели не намерены расслабляться. Причем, в этом году готовность лесхозов к пожароопасному сезону очень высокая. Это и профессиональная подготовка и техническая оснащенность. Камерами видеонаблюдения оборудованы 96 вышек.
# общество # Погода

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