В Севастополе ратификацию договора о Черноморском флоте смотрели в спортбарах

В Севастополе многие кафе и рестораны начали свою работу во вторник, 27 апреля, на несколько часов раньше обычного. Их посетители собрались, чтобы посмотреть трансляцию заседания Верховной Рады Украины, где рассматривался вопрос о ратификации договора о Черноморском флоте РФ.

Один из спортбаров Севастополя целиком был арендован под трансляцию заседания Верховной Рады. Многие севастопольские газеты, подписанные в печать вечером 26 апреля, вышли утром с заголовками о ратификации соглашения, несмотря на тот факт, что само голосование состоялось лишь на следующий день после сдачи номеров, отмечает Lenta.ru.

Заседание Верховной Рады во вторник началось с потасовки между депутатами и беспорядков: противники ратификации договора о продлении пребывания Черноморского флота в Севастополе забросали спикера Рады Владимира Литвина яйцами, в зале были приведены в действие несколько дымовых шашек. Тем не менее, заседание не было прервано, и большинством голосов депутаты одобрили подписанный президентами Виктором Януковичем и Дмитрием Медведевым документ.