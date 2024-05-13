В Сенненском районе ведут экспедицию по подъёму фрагментов советского самолёта – побывали на раскопках

Поисковые работы ведутся на территории северного региона. Военно-исторический патриотический клуб «Витебский рубеж» реализует проект по поиску мест падения боевых самолетов и обнаружению останков погибших летчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экспедиция, приуроченная к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, в эти дни проходит вблизи деревни Нерейша. Здесь в 1941-м потерпел крушение бомбардировщик Петляков-2.

Тишину полей вблизи деревни Нерейша заглушает работа металлоискателей и экскаватора. Второй день здесь проходит поисковая экспедиция. Основная цель – поднять номерные запчасти советского самолета Петляков-2, который потерпел крушение летом 1941-го. В те годы 95-й скоростной авиационный бомбардировочный полк одним из первых был укомплектован новейшей техникой, на которой наши летчики выполняли боевые вылеты в район Лепеля для уничтожения немецких колонн.

Анна Бурдо, жительница деревни Нерейша:

Мои родители – дети войны. И с детства мы слышали информацию о том, что здесь были погибшие летчики и разбитые самолеты. Когда мы ходили в лес по ягоды, все говорили: «Идите к самолету». То есть все местные жители, их уже нет, они знали, где находится этот самолет.

Для «Витебского рубежа» это первая масштабная экспедиция. Подготовительные работы ведутся совместно с Сенненским историко-краеведческим музеем на протяжении нескольких месяцев. Сначала изучались архивные документы, опрашивались очевидцы, проходила разведка.

Дмитрий Болелов, руководитель военно-патриотического поискового отряда «Подвиг»:

Сейчас здесь можно увидеть, что есть два провала и идут радужные разводы от двигателей, присутствует масло. Идут кусочки останков пилотов, костных останков. Мы надеемся, что увидим номерную часть, которая приоткроет нам завесу более 80-летней давности. Мы очень хотим установить пилотов, которые здесь погибли.