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В Сенненском районе ведут экспедицию по подъёму фрагментов советского самолёта – побывали на раскопках

13 мая 2024 16:58
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Поисковые работы ведутся на территории северного региона. Военно-исторический патриотический клуб «Витебский рубеж» реализует проект по поиску мест падения боевых самолетов и обнаружению останков погибших летчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экспедиция, приуроченная к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, в эти дни проходит вблизи деревни Нерейша. Здесь в 1941-м потерпел крушение бомбардировщик Петляков-2.

В Сенненском районе ведут экспедицию по подъёму фрагментов советского самолёта – побывали на раскопках-1

Тишину полей вблизи деревни Нерейша заглушает работа металлоискателей и экскаватора. Второй день здесь проходит поисковая экспедиция. Основная цель – поднять номерные запчасти советского самолета Петляков-2, который потерпел крушение летом 1941-го. В те годы 95-й скоростной авиационный бомбардировочный полк одним из первых был укомплектован новейшей техникой, на которой наши летчики выполняли боевые вылеты в район Лепеля для уничтожения немецких колонн.

В Сенненском районе ведут экспедицию по подъёму фрагментов советского самолёта – побывали на раскопках-4

Анна Бурдо, жительница деревни Нерейша:
Мои родители – дети войны. И с детства мы слышали информацию о том, что здесь были погибшие летчики и разбитые самолеты. Когда мы ходили в лес по ягоды, все говорили: «Идите к самолету». То есть все местные жители, их уже нет, они знали, где находится этот самолет.

В Сенненском районе ведут экспедицию по подъёму фрагментов советского самолёта – побывали на раскопках-7

Для «Витебского рубежа» это первая масштабная экспедиция. Подготовительные работы ведутся совместно с Сенненским историко-краеведческим музеем на протяжении нескольких месяцев. Сначала изучались архивные документы, опрашивались очевидцы, проходила разведка.

В Сенненском районе ведут экспедицию по подъёму фрагментов советского самолёта – побывали на раскопках-10

Дмитрий Болелов, руководитель военно-патриотического поискового отряда «Подвиг»:
Сейчас здесь можно увидеть, что есть два провала и идут радужные разводы от двигателей, присутствует масло. Идут кусочки останков пилотов, костных останков. Мы надеемся, что увидим номерную часть, которая приоткроет нам завесу более 80-летней давности. Мы очень хотим установить пилотов, которые здесь погибли.

В Сенненском районе ведут экспедицию по подъёму фрагментов советского самолёта – побывали на раскопках-13

Поисковикам уже удалось достать из недр земли остатки фюзеляжа, первый советский скорострельный синхронный авиационный пулемет ШКАС, десятки патронов, фрагменты останков погибших.

Смотрите видео на нашем YouTube-канале.

# Великая Отечественная война # общество

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