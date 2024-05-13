В Сенненском районе ведут экспедицию по подъёму фрагментов советского самолёта – побывали на раскопках
Поисковые работы ведутся на территории северного региона. Военно-исторический патриотический клуб «Витебский рубеж» реализует проект по поиску мест падения боевых самолетов и обнаружению останков погибших летчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экспедиция, приуроченная к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, в эти дни проходит вблизи деревни Нерейша. Здесь в 1941-м потерпел крушение бомбардировщик Петляков-2.
Тишину полей вблизи деревни Нерейша заглушает работа металлоискателей и экскаватора. Второй день здесь проходит поисковая экспедиция. Основная цель – поднять номерные запчасти советского самолета Петляков-2, который потерпел крушение летом 1941-го. В те годы 95-й скоростной авиационный бомбардировочный полк одним из первых был укомплектован новейшей техникой, на которой наши летчики выполняли боевые вылеты в район Лепеля для уничтожения немецких колонн.
Анна Бурдо, жительница деревни Нерейша:
Мои родители – дети войны. И с детства мы слышали информацию о том, что здесь были погибшие летчики и разбитые самолеты. Когда мы ходили в лес по ягоды, все говорили: «Идите к самолету». То есть все местные жители, их уже нет, они знали, где находится этот самолет.
Для «Витебского рубежа» это первая масштабная экспедиция. Подготовительные работы ведутся совместно с Сенненским историко-краеведческим музеем на протяжении нескольких месяцев. Сначала изучались архивные документы, опрашивались очевидцы, проходила разведка.
Дмитрий Болелов, руководитель военно-патриотического поискового отряда «Подвиг»:
Сейчас здесь можно увидеть, что есть два провала и идут радужные разводы от двигателей, присутствует масло. Идут кусочки останков пилотов, костных останков. Мы надеемся, что увидим номерную часть, которая приоткроет нам завесу более 80-летней давности. Мы очень хотим установить пилотов, которые здесь погибли.
Поисковикам уже удалось достать из недр земли остатки фюзеляжа, первый советский скорострельный синхронный авиационный пулемет ШКАС, десятки патронов, фрагменты останков погибших.
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