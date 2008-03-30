В сельхозпредприятиях Гродненской области стремительно возрастает падеж скота

Причина - нарушение правил содержания и несоблюдение рациона кормления животных.

В свое время массовый падеж телят в одном из хозяйств Щучинского района не стал поводом для беспокойства у заведующей местной фермы. Вместо того, чтобы сообщить о случившемся руководству и провести расследование, работники комплекса решили скрыть происшествие.

Расчет у преступников был прост: сфальсифицировать документы, тем самым, скрыв истинное положение вещей. На самом же деле на ферме систематически нарушался режим ухода и кормления за телятами, что и приводило к их гибели.

К сожалению, выводы в хозяйстве сделали лишь после вмешательства прокуратуры. Была назначена специальная проверка, по итогом которой, против нечистых на руку работников фермы возбудили уголовное дело. На скамье подсудимых оказалась заведующая комплексом и местный фельдшер.

Однако, решить проблему халатности должностных лиц одними штрафами, уверены местные власти, вряд ли удастся. Большинство нарушений в животноводстве - от некомпетентности специалистов.

Сегодня в Щучинском районе необходимые выводы уже сделали. Проверены все животноводческие фермы, за малейшее нарушение личную ответственность несут руководители хозяйств. Подобные меры на Гродненщине нелишние. Только за прошлый год, возбуждено 7 подобных уголовных дел.

