В Санкт-Петербурге памятник Ленину обнаружили обезглавленным

В таком состоянии его нашли дворники парка «Красное Село», в котором и находится монумент.

По данным Lenta.ru, разбившаяся голова валялась неподалеку от памятника. К вечеру разрушенный памятник обнесли досками.

Причина повреждения статуи пока не ясна. По мнению сотрудников ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области, случившееся может быть как актом вандализма, так и разрушением в результате износа. Правоохранительные органы отметили, что статуя не числится ни за одной городской организацией или частным лицом.

В апреле 2009 года в результате взрыва был поврежден памятник Ленину, расположенный у Финляндского вокзала. Тогда взрыв проделал в нижней части фигуры десятиметрового бронзового Ленина дыру диаметром примерно в один метр. В скором времени должен начаться демонтаж монумента.