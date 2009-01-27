В Санкт-Петербурге отмечают 65 годовщину снятия блокады

В этот день войска Ленинградского и Волховского фронтов после двухнедельного наступления отбросили фашистов от города.

900-дневная осада – один из самых страшных эпизодов Второй мировой войны, не имеющий аналогов в истории. Голод и бомбежки унесли жизни от восьмисот тысяч до миллиона ленинградцев и еще более миллиона солдат, оборонявших Ленинград. Утром жители Северной столицы возложили цветы к легендарному дому на Невском проспекте, на стене которого до сих пор осталась предупреждающая надпись "При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна". Тысячи людей пришли и на Пискаревское кладбище. В годы блокады там были погребены почти полмиллиона ленинградцев. С наступлением темноты в небо Санкт-Петербурга ударили лучи зенитных прожекторов, полностью повторяющих модели военных лет. А жители города-героя в память о павших защитниках Ленинграда зажгли свечи в окнах своих квартир

По случаю 65-й годовщины снятия блокады Ленинграда, Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично направил поздравление губернатору Санкт-Петербурга Валентине Матвиенко. "В годы суровых испытаний наши братские народы победили потому, что были вместе. Они подтвердили извечную мудрость о том, что сила – в единстве. Вместе мы способны противостоять любому агрессору, любой беде", – говорится в поздравлении.