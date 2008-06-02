В санатории Беларуси на летние месяцы все путевки раскуплены

Все большее количество белорусов зарубежным курортам предпочитают лечение и отдых в отечественных здравницах. Санаторно-курортные услуги в республике сегодня предоставляют 102 санатория на 24 тысячи мест. Высокое качество медобслуживания белорусских санаториев оценили и за рубежом. Количество иностранцев, выбирающих белорусские здравницы, ежегодно увеличивается вдвое. К слову, в прошлом году в отечественных здравницах поправил здоровье каждый десятый белорус. Почти половина из них – дети.



В этом году родительская доплата, как и прежде, составит не менее 10% от полной стоимости путевки. А вот сумма дотаций из средств государственного социального страхования на летние путевки в детские оздоровительные лагеря, по сравнению с прошлым годом, выросла. Государство выделит на эти цели 60 миллиардов рублей - 220 тысяч на одну путевку в оздоровительные лагеря с круглосуточным пребыванием, 90 тысяч - с дневным и 100 тысяч рублей - в профильные 9-дневные лагеря.