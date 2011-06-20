В самолете обнаружили психически больную женщину, летящую без билета из Домодедово

Московской межрегиональной транспортной прокуратурой организована проверка по факту проникновения женщины на международный рейс Москва – Душанбе в аэропорту Домодедово 17 июня 2011. Она смогла беспрепятственно и незамеченной пройти мимо всех линий контроля и подняться на борт.

Около пяти утра на борту самолета, который готовился к вылету в Душанбе, была обнаружена пассажирка без билета. Это выяснилось, когда женщина стала искать себе место в салоне самолета. То, что женщина психически больна, обнаружилось после допросов: в результате обострения женщину госпитализировали.

Как оказалось, 50-летняя женщина прилетела из Благовещенска в Москву, но самостоятельно выйти с территории аэропорта не смогла. Поблуждав по закрытым зонам прилета аэропорта Домодедово, женщина забрела в «рукав», который вел на борт другого лайнера. Она влилась в поток и попала вместе с улетающими пассажирами на борт другого самолета.

Напомним, меры безопасности в Домодедово «усилены» после теракта в январе 2011 года.