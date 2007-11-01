Прямой эфир

В Самарской области усилены меры безопасности

01 ноября 2007 11:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Весь общественный транспорт перед выходом на маршрут проверяют кинологи.Это связано с произошедшим накануне взрывом рейсового автобуса. Он унес жизни 8 человек, 63 получили ранения. Основной версией случившегося по-прежнему считается теракт, совершенный смертником.
Уже есть первый подозреваемый. В его квартире во время обыска найдены элементы взрывчатки.
В связи с трагедией сегодняшний день в Самарской области объявлен Днем траура. Отменены все увеселительные мероприятия, приспущены государственные флаги.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
01 ноября 2007 09:29

Будущие абитуриенты отрепетируют централизованное тестирование

01 ноября 2007 09:28

В Самарской области объявлен День траура

01 ноября 2007 08:45

Белорусские ученые подводят итоги работы за последние годы