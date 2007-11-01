В Самарской области усилены меры безопасности

Весь общественный транспорт перед выходом на маршрут проверяют кинологи.Это связано с произошедшим накануне взрывом рейсового автобуса. Он унес жизни 8 человек, 63 получили ранения. Основной версией случившегося по-прежнему считается теракт, совершенный смертником.

Уже есть первый подозреваемый. В его квартире во время обыска найдены элементы взрывчатки.

В связи с трагедией сегодняшний день в Самарской области объявлен Днем траура. Отменены все увеселительные мероприятия, приспущены государственные флаги.