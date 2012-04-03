В Салониках Национальный греческий театр начал работать за еду

Новости Греции. Национальный греческий театр в Солониках начал работать за еду. Билеты на спектакли теперь приобретаются только в обмен на продуктовый набор. Так, места в партере стоят несколько бутылок оливкового масла, а галерка обойдется в пачку макарон или банку консервированных овощей.

Таким способом в театре решили поддержать зрителей, у которых нет денег для покупки билетов. Все продукты будут отправлены в помощь сиротам и одиноким матерям, которые больше всего пострадали от экономического кризиса. Всего в рамках акции запланировано 5 благотворительных спектаклей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.