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В Салониках Национальный греческий театр начал работать за еду

03 апреля 2012 06:48
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Новости Греции. Национальный греческий театр в Солониках начал работать за еду. Билеты на спектакли теперь приобретаются только в обмен на продуктовый набор. Так, места в партере стоят несколько бутылок оливкового масла, а галерка обойдется в пачку макарон или банку консервированных овощей.

Таким способом в театре решили поддержать зрителей, у которых нет денег для покупки билетов. Все продукты будут отправлены в помощь сиротам и одиноким матерям, которые больше всего пострадали от экономического кризиса. Всего в рамках акции запланировано 5 благотворительных спектаклей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Кризис в Греции

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