В рыцарское звание в Норвегии возведён императорский пингвин Нильс Олаф 2

На территории его дома – зоопарка - состоялась торжественная церемония.

Такие регалии пингвину даровал король Норвегии. Теперь символ норвежской армии будут именовать "сэром". В 1972 году младший лейтенант королевской гвардии увидел в зоопарке Эдинбурга пингвинов и взял шефство над птицами.

С тех пор каждый год в августе императорский пингвин проводит смотр норвежских гвардейцев. За долгие годы успешной службы Нильсу Олафу 1 пожаловали две медали и поставили памятник. Птица-талисман умерла в 87 году в звании сержанта. Карьера же Нильса Олафа 2 успешнее. Сегодня он - полковник королевской гвардии Норвегии.

