В Рыбокомплексе возводят консервный цех, не имеющий конкурентов

Но это пока только будущее Рыбокомплекса. Рыбные консервы к новогоднему столу пока придётся поискать в Норвегии, Исландии и Аргентине.

Свелана Безлюдова начальник отдела маркетинга рыбоперерабатывающего комплекса:

Мы стараемся выпускать только то, за что покупатель голосует своим кошельком. Конечно же, речная рыба пользуется гораздо меньшим спросом, нежели морская рыба, хотя мы используем в производстве речную рыбу - карп, толстолобик.

Рыба - продукт скоропортящийся, поэтому крылатое выражение «Есть спрос - есть предложение» здесь подходит как нельзя кстати. 15 тонн продукции ежедневно увозят на прилавки большого города. Именно такое количество входит в ежедневный рацион любителей солёненького.

Свелана Безлюдова:

К сожалению, в Беларуси культура потребления рыбы находится не на таком высоком уровне, как в других странах. И на сегоднящний день даже рыбную продукцию покупают менее охотно, нежели мясную. Если сравнивать объёмы продаж мясных продуктов и рыбных, то цифры отличаются в 2-3 раза.

Но среди любителей колбасы попадаются и настоящие ценители рыбы. Для таких нужно придумывать всё время что-то оригинальное. Ведь конкуренты не спят.

Галина Шкарубо старший мастер рыбоперерабатывающего комплекса:

Сейчас выпущены у нас белые соусы. Сладкие посолы сегодня пользуются большим спросом.

К сожалению, морская капуста у нас тоже не растёт, но покупают у нас её вёдрами. Кому-то нравитя вкус, а кто-то укрепляет организм. У производителей свои рецепты приготовления.

Копченый карп занимает первое место по продажам у минчан. Скумбрия, минтай, щука проходят здесь чистую воду, нож, а затем дым. Что очень важно - процесс проходит без добавления химических жидкостей и консервантов. С каждой рыбой копчение проходит по индивиндуальной программе. Весь сеанс «загара» длится 16 часов. За это время специалист проверяет готовность рыбы наощупь. Ручной работы чаще всего требуют форель, палтус и сёмга.

Вадим Бильцевич оператор коптильных установок рыбоперерабатывающего комплекса:

Максимальная температура у нас идёт на сом и на щуку. Сом выше, можно поднимать температуру до 30 градусов. Щука немножко ниже - до 28.

Два цеха обеспечивают рыбой и столицу, и её окрестности. 350 наименований продукции - не предел. Ассортимент на прилавках растёт. Предприятие уже готово работать на экспорт. Но прежде чем закинуть удочку в соседние водоёмы, нужно решить несколько важных вопросов.

Свелана Безлюдова:

Нам нужно будет получить ветеринарный номер. И после получения соответсвующих документов, разрешающих экспорт в Российскую Федерацию, Казахстан, Азербайджан, мы можем вывозить рыбу.

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