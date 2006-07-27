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В рядах сотрудников МЧС - пополнение

27 июля 2006 11:21
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Сегодня 36 бывших курсантов из столицы и области приняли присягу. Первый раз мероприятие проходило в такой торжественной обстановке у стелы "Минск - город-герой" с гимном и торжественным маршем. Новых спасателей поздравили министр по чрезвычайным ситуациям и православные священники. С каждым годом эта профессия становится все популярнее среди молодежи. Нынешний конкурс в пожарные институты достигал шесть человек на место, а средний проходной балл аттестатов - восемь. Теперь торжественную присягу планируют проводить регулярно - каждые полгода, когда в МЧС прибывает молодое пополнение. В ближайшее время присяга пожарных пройдет и в областных центрах.
# общество

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