В рядах сотрудников МЧС - пополнение

Сегодня 36 бывших курсантов из столицы и области приняли присягу. Первый раз мероприятие проходило в такой торжественной обстановке у стелы "Минск - город-герой" с гимном и торжественным маршем. Новых спасателей поздравили министр по чрезвычайным ситуациям и православные священники. С каждым годом эта профессия становится все популярнее среди молодежи. Нынешний конкурс в пожарные институты достигал шесть человек на место, а средний проходной балл аттестатов - восемь. Теперь торжественную присягу планируют проводить регулярно - каждые полгода, когда в МЧС прибывает молодое пополнение. В ближайшее время присяга пожарных пройдет и в областных центрах.