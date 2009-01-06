В Рождественский сочельник в монастырях устанавливают ели

Самую главную из них – в храме – украшают необычно для зимы – цветами. А швейные мастерские в эти дни предлагают уникальные в своей неповторимости подарки.

Вход в монастырь с самого утра уже в парадном убранстве. Сегодня здесь установили вертеп – непременный атрибут Рождества. Праздничное настроение царит и в самом монастыре. К Рождеству здесь готовятся заранее. Строго соблюдают 40-дневный пост. Меню предрожденственской трапезы дополняет особое блюдо – сочево, зерна пшеницы с медом.

Женская обитель открыла двери неподалеку от Брестской крепости в 2002-м. На этом месте в былые времена так же был монастырь. Сегодня здесь активно возрождают забытые традиции. В собственной золотошвейной мастерской изготавливает монашеские одежды и рукоделия. Мастерицам приходится не только изучать образцы работ 14 -15 веков, но и осваивать современную технику.

На церковные праздники в монастырь съезжаются десятки паломников. Ведь в этом месте рады каждому. В честь праздника мастерская выпустила уникальные сувениры: неповторимые салфетки и колокольчики. Для того, чтобы еще раз подарить людям радость.