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В российской армии продолжают раскрывать громкие факты коррупции

05 апреля 2010 20:50
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Неутешительные цифры приводит на своих страницах «Московский комсомолец». За первые месяцы этого года коррупционные действия участились на 10%, а ущерб от них вырос в 5 раз – утверждает издание, ссылаясь на главного военного прокурора России Сергея Фридинского.– Коррупционные правонарушения, помимо отрицательного воздействия на экономику, оказывают крайне негативное, разлагающее влияние на воинские коллективы, – отмечает военный чиновник, и уточняет: «особенно в тех областях, которые связаны с исполнением гособоронзаказа и реализацией военнослужащими своих законных социальных прав».
# общество

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