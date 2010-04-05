В российской армии продолжают раскрывать громкие факты коррупции

Неутешительные цифры приводит на своих страницах «Московский комсомолец». За первые месяцы этого года коррупционные действия участились на 10%, а ущерб от них вырос в 5 раз – утверждает издание, ссылаясь на главного военного прокурора России Сергея Фридинского.– Коррупционные правонарушения, помимо отрицательного воздействия на экономику, оказывают крайне негативное, разлагающее влияние на воинские коллективы, – отмечает военный чиновник, и уточняет: «особенно в тех областях, которые связаны с исполнением гособоронзаказа и реализацией военнослужащими своих законных социальных прав».