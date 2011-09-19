В России завершается первый этап белорусско-российских учений «Щит Союза-2011»

Основные усилия военные сосредоточили на ведении боевых действий и обороне.

В маневрах участвовали порядка 12 тысяч военнослужащих, в том числе около пяти тысяч с белорусской стороны. С воздуха боеготовность поддерживали до полусотни самолетов и вертолетов, а на земле – две сотни единиц боевой техники, в том числе около 100 танков.

Танки на Гороховецком полигоне – явление обычное, а вот белорусские боевые машины «утюжат» его впервые. Несколько десятков единиц тяжелой техники двух механизированных бригад вышли на учебное поле в Нижегородской области.

Маневрами руководит объединенное командование. Такая модель управления у военных двух стран выработана уже давно. Регулярные совместные учения, в том числе на территории Беларуси, позволили выстроить систему управления штабов и подразделений.

Сергей Потапенко, командующий войсками Западного оперативного командования Вооруженных сил Республики Беларусь:

Выполнили комплекс мероприятий по организации взаимодействия с российской стороной. Штабы отрабатывают вопросы управления войсками в ходе ведения боевых действий, а войска отрабатывают практические вопросы.

Самое тесное и, можно сказать, крупнокалиберное взаимодействие, у артиллеристов. На позициях плечом к плечу расчеты белорусских самоходных установок, систем залпового огня «Град» и российский «Ураган».

Нынешние учения крупномасштабные не только по численности войск, но и по площади. Гороховецкий полигон – один из самых больших в Европе – более 100 тысяч гектаров. Поэтому первое занятие войск – знакомство с полем боя, изучения маршрутов движения, подготовка позиций, запасных районов, пристрелка орудий.