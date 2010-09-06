В России закрываются школы

За последние 5 лет только в Смоленской области России сократили около 460 классов и закрыли более 80 школ. До конца 2011 года планируется закрыть ещё 28. Однако даже такие меры не помогут наполнить учениками школы. По расчетам департамента Смоленской области по образованию и науке, в городской школе в классе будут учиться не больше 23 человек. В сельской — 9.

Здесь первое сентября явно не ждали. Если учение – свет, то в это школьное здание он будет поступать через полу разбитые стекла. А идти к знаниям ученики будут буквально через тернии. Крыльцо школы заросло крапивой и почти разрушилось.

Шестиклассник Ваня здесь первый звонок нового учебного года услышать не надеется. Здание в аварийном состоянии, но ремонтировать его даже и не собираются. Школа малоукомплектована. Проще всего, по мнению местной администрации, её закрыть. Только вот о детях никто не подумал. Теперь ученикам придется ездить на занятия в райцентр.

13 учеников для сельской школы – не так уж и мало. Но для жителей деревни Карташевичи это число оказалось несчастливым. Школу закрыли, как малоукомплектованную.

Лариса Николаевна здесь проработала 24 года. 25-летие преподавательской деятельности в этих стенах отметить не довелось. Сегодня учительница химии и биологии забирает на память детские рефераты. 1-го сентября она осталась без работы, а ее сын-третьеклассник без школы.

Лариса Гусарова, учительница Карташевической основной общеобразовательной школы (Россия):

Школу основную у нас закрыли. Хотели оставить начальную школу. А потом решили и начальную закрыть.

Теперь, с началом нового учебного года у жителей Карташевичей возникла и новая проблема. Или отправлять ребенка в ближайшую сельскую школу почти за 20 километров или отдать в школу-интернат. Татьяна Владимировна после долгих раздумий выбрала для своего внука второе.

Это школа в посёлке Марково. Она также была на гране закрытия, а учителя могли лишиться работы. Поэтому и взяли ситуацию в свои руки. А точнее сказать взяли приёмных детей в свои семьи из детского дома. Ребят не выбирали. Просто искали недостающих в классах учеников.

Наталья Чернина, заместитель директора по воспитательной работе Марковской основной общеобразовательной школы (Россия):

Официально сообщили в районную опеку, и решили, что нам надо взять детей в определенные классы. Было непросто подобрать детей. Ну, а теперь уже привыкли, они теперь уже и наши!

Теперь Гриша живет в семье завуча. Еще двух братьев взяла к себе директор школы. Их примеру последовали не только другие учителя, но и местные жители. Главное — школу сохранили.