Санкции стали катастрофой для французских фермеров. Об этом написал на своей странице в соцсети депутат Европарламента от Пятой республики. Он считает, что местные аграрии терпят убытки из-за запрета на поставки калийных удобрений из России и Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Французский депутат считает, что в стороне от санкций не остались и простые потребители, которые из своего кармана платят за торговые ограничения. Ведь из-за эмбарго выросли и цены на продукты. По счетам пришло время платить и Польше, которую, как и другие страны ЕС, заполонил дешевый украинский сахар, что снижает стоимость местной продукции. Польские аграрии уже обратились к правительству с требованием ввести запрет на ввоз сахара из соседней страны, мол, это оказывает деструктивное влияние на рыночную ситуацию и представляет угрозу для выращивания сахарной свеклы в стране. Аналогичный запрет уже действует в Венгрии и Словакии. А так дружили Варшава с Киевом.

В то же время Беларусь полностью обеспечена продовольствием по основным категориям. Такие данные озвучили в Минэкономики. В глобальном рейтинге продбезопасности мы на 55-м месте из 113 стран. А в рамках ЕАЭС белорусы и вовсе лидируют и обеспечены продуктами на 96 %. По отдельным позициям мы даже перевыполнили план. Молочной продукции производим в два раза больше, чем съедаем. Такая же картина с растительным маслом. Идем на опережение по сахару, мясу, яйцам, картофелю. Конечно, излишки продаем. Многое идет в Россию. Наши вкусы с большего совпадают. Это подтверждают и растущие поставки.

На неделе стало известно, что на соседнем рынке образовался дефицит куриных яиц. В России этот продукт пропал с торговых полок. Основная причина – зависимость российских птицеводов от иностранных поставщиков и технологий. Как пояснил белорусский министр сельского хозяйства и продовольствия, сейчас действительно ведутся переговоры по увеличению экспорта белорусской продукции, но это никак не отразится на отечественном рынке. Более того, наши производители понимают, что перед Новым годом традиционно растет спрос на куриное яйцо. Чтобы ни один белорусский салат не остался без популярного ингредиента, на складах заморожен и дожидается своей очереди стратегический предновогодний запас. Ну и России поможем по мере возможностей.