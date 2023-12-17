В России взлетевшие цены на яйца – главная тема недели. А что в Беларуси?
Санкции стали катастрофой для французских фермеров. Об этом написал на своей странице в соцсети депутат Европарламента от Пятой республики. Он считает, что местные аграрии терпят убытки из-за запрета на поставки калийных удобрений из России и Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Французский депутат считает, что в стороне от санкций не остались и простые потребители, которые из своего кармана платят за торговые ограничения. Ведь из-за эмбарго выросли и цены на продукты. По счетам пришло время платить и Польше, которую, как и другие страны ЕС, заполонил дешевый украинский сахар, что снижает стоимость местной продукции. Польские аграрии уже обратились к правительству с требованием ввести запрет на ввоз сахара из соседней страны, мол, это оказывает деструктивное влияние на рыночную ситуацию и представляет угрозу для выращивания сахарной свеклы в стране. Аналогичный запрет уже действует в Венгрии и Словакии. А так дружили Варшава с Киевом.
В то же время Беларусь полностью обеспечена продовольствием по основным категориям. Такие данные озвучили в Минэкономики. В глобальном рейтинге продбезопасности мы на 55-м месте из 113 стран. А в рамках ЕАЭС белорусы и вовсе лидируют и обеспечены продуктами на 96 %. По отдельным позициям мы даже перевыполнили план. Молочной продукции производим в два раза больше, чем съедаем. Такая же картина с растительным маслом. Идем на опережение по сахару, мясу, яйцам, картофелю. Конечно, излишки продаем. Многое идет в Россию. Наши вкусы с большего совпадают. Это подтверждают и растущие поставки.
На неделе стало известно, что на соседнем рынке образовался дефицит куриных яиц. В России этот продукт пропал с торговых полок. Основная причина – зависимость российских птицеводов от иностранных поставщиков и технологий. Как пояснил белорусский министр сельского хозяйства и продовольствия, сейчас действительно ведутся переговоры по увеличению экспорта белорусской продукции, но это никак не отразится на отечественном рынке. Более того, наши производители понимают, что перед Новым годом традиционно растет спрос на куриное яйцо. Чтобы ни один белорусский салат не остался без популярного ингредиента, на складах заморожен и дожидается своей очереди стратегический предновогодний запас. Ну и России поможем по мере возможностей.
В чем секрет популярности белорусских яиц, почему фабричные не хуже домашних и чем обогатится рынок в ближайшее время?
Белорусские яйца не робкого десятка. Последнее годы цена на этот продукт была самой стабильной. Товар хоть и с приставкой «агро», но стойко держит удар перед капризами погоды, колебаниями валютного рынка и санкциями. Наши куры не буксуют, и, пока в мире цены на самый дешевый источник животного белка пробили потолок, полки белорусских магазинов ломятся от ассортимента. Жительница Могилева Людмила Егорова при нас покупает сразу пять десятков. В приоритете куриные, а вот «мраморные» для любимого внука.
Людмила Егорова, жительница Могилева:
Я разные беру яйца. Сейчас посмотрю. Вот по 3,25 – мне эти нравятся, сельские. Потому что надо взять мне и моим детям тоже. Я буру смело пять десятков.
Ингредиенты для самого популярного белорусского завтрака, яичницы или омлета, угадываются в каждой четвертой корзине.
Наталья Шкиркова, Жительница Могилева:
Вообще, цветное люблю больше, но, когда есть белое, беру белое. На утро, завтрак яичница с беконом, с томатами – супер.
Два раза в год на Пасху и Новый год яйца становятся лидерами продаж. В это время напрягаться приходится не только производителям, но и менеджерам. В последнюю неделю декабря магазины продают в 4 раза больше этого продукта, но даже при таком спросе витрины пустыми не бывают. Яйца социально значимый товар, их цена и количество – в фокусе внимания власти.
Юлия Романенко, начальник отдела торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей Могилевского горисполкома:
Управлением торговли отслеживается данная ситуация. Ходим по объектам, смотрим, информируем о проблемных вопросах вышестоящие органы с целью дальнейшего информирования Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
Всего в нашей стране ежегодно производят более 3 миллиардов яиц это на 50 % больше, чем потребляет население.
Почти 2/3 идут на внутренний рынок, остальное – на экспорт.
Сергей Бартош, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Порядка 140 миллионов штук мы потребляем на внутреннем рынке и поставляем на российский. Мы должны обеспечить свое население яйцом, курицей, о чем сегодня так много говорят. Но у нас на внутреннем рынке оно никакого беспокойства не вызывает.
Больше всего яиц производят в Минской области. Меньше всего – в Могилевской, но это только пока. Уже в следующем году разбить эту статистику всмятку обещает новый успешный инвестпроект региона. На крыло здесь становится птицефабрика в агрогородке Романовичи, где всего за два года объемы производства увеличили в два раза. И теперь это порядка 12 миллионов яиц в месяц.
Подробности в видеоматериале.