В России прошли акции протеста врачей и педагогов

Профсоюзы России требуют увеличения заработной платы в бюджетной сфере. Самыми низкооплачиваемыми работниками по-прежнему остаются специалисты культуры, здравоохранения и образования. Последний раз их заработная плата повышалась 2 года назад. Инфляция ту прибавку съела уже несколько раз.

«Требуем индексации заработных плат! Нет сокращениям под видом оптимизации! Минималку по закону!» — требований российской ассоциации профсоюзов непроизводственной сферы хватило бы на десять акций протеста. Бюджетники здесь считают свою жизнь экспериментом на выживание.

Михаил Балабко председатель федерации профсоюзов Брянской области:

Два года не проводилась индексация. Ни на федеральном уровне, ни на региональном, муниципальные образования тоже не в состоянии провести эту индексацию. Инфляция есть, а вот компенсации, настоящей компенсации нет.

Многие бюджетники работают в богатой России за самую низкую плату. Да и ее ещё нужно заработать: оклад рассчитывается по 5-му тарифному разряду, минималка же по какой-то мистической причине соответствует аж 11-му. Вот и получается, чтобы получить самый минимум, работникам бюджетной сферы нужно работать едва ли не в две смены

Ольга Полякова, председатель профкома Брянского государственного университета им. академика И. Г. Петровского:

Все бюджетники выходят на такие акции протеста. Уровень зарплаты крайне низкий. Плюс законодательство постоянно меняется.

В некогда главном вузе Брянска теоретически сегодня каждый третий студент — будущий педагог. Дойдет ли дело до практики. большой вопрос.

Жанна Алексютина, студентка Брянского государственного университета им. академика И. Г. Петровского:

В первую очередь проблема оплаты труда. Очень сложно работать педагогом, а той оплаты, которая должна бы быть, нет.

Очередной выход из проблемной ситуации, который нашли федеральные власти, так называемая оптимизация бюджетной сферы, на деле привела к массовым увольнениям и даже закрытию школ. Сегодня свои претензии бюджетники высказывали на площадях по всей России.

- Я получаю, как санитарка, хотя я — медсестра высшей категории. Разве так должно быть? А врач, который 7 лет учился, разве должен получать столько же, сколько санитар, который только пришел на работу?

У губернатора области на этот счет своя арифметика. Говорит, корни из этих уравнений извлекают на другом уровне.

Николай Денин, губернатор Брянской области:

За 9 месяцев Брянская таможня более 10 миллиардов рублей направила в федеральный бюджет. Но ни одной копейки бюджет Брянской области не получил. Дотационный мы регион или нет?

Акции протеста работников здравоохранения, образования и культуры уже поддержали профсоюзы и работники производственной сферы. Ведь, ссылаясь на то, что зарплату не поднимают даже бюджетникам, заморозили выплаты и владельцы промышленных предприятий. Кроме того, они уже вышли с предложением увеличить рабочую неделю до 60 рабочих часов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».