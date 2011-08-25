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В России пройдет Международный творческий конкурс для детей с ограниченными возможностями «Шаг навстречу!»

25 августа 2011 10:21
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Он проводится в России ежегодно. В конкурсе могут принять участие и белорусские дети.

Предыдущий прошел в мае в Санкт-Петербурге. В нем приняли участие около 500 детей с ограниченными возможностями из России, Беларуси, стран СНГ, Латвии, Литвы, Турции и Франции.

География форума постоянно расширяется, одаренных и талантливых приезжает все больше, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Организаторы фестиваля направили президенту Александру Лукашенко Благодарственное письмо, поблагодарили за поддержку форума и отметили, что белорусские дети представляют свою страну на высоком профессиональном уровне.

# общество

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