В России пройдет Международный творческий конкурс для детей с ограниченными возможностями «Шаг навстречу!»

Он проводится в России ежегодно. В конкурсе могут принять участие и белорусские дети.

Предыдущий прошел в мае в Санкт-Петербурге. В нем приняли участие около 500 детей с ограниченными возможностями из России, Беларуси, стран СНГ, Латвии, Литвы, Турции и Франции.

География форума постоянно расширяется, одаренных и талантливых приезжает все больше, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Организаторы фестиваля направили президенту Александру Лукашенко Благодарственное письмо, поблагодарили за поддержку форума и отметили, что белорусские дети представляют свою страну на высоком профессиональном уровне.