В России открылась ХХ Московская международная книжная ярмарка

150 тысяч наименований книг из 60 стран - таков размах юбилейной ХХ Московской международной книжной ярмарки, которая открылась накануне в российской столице. Сегодня здесь пройдет официальная презентация стенда "Книги Республики Беларусь". Наши издатели привезли в Москву новинки всех тематических направлений - литературно-художественные издания, учебную, научную, справочную, энциклопедическую и деловую литературу.



Завтра же состоится церемония награждения победителей Международного конкурса "Искусство книги" государств-участников СНГ, среди лауреатов которого в нынешнем году оказалось 10 белорусских изданий. Завершится форум 10 сентября.