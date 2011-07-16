В России официально каждый час происходит более 300 абортов

По официальной статистике, за каждый час в стране происходит более 300 абортов. За сутки будущей жизни лишается более 7 тысяч потенциальных граждан России. Ежегодно проводится полтора миллиона операций по искусственному прерыванию беременности. В 60 процентах случаев аборты приводят к настолько серьезным осложнениям, что с ними не могут справиться даже врачи в ведущем российском центре акушерства и гинекологии.Чтобы преломить ситуацию, в России принят закон, обязующий фирмы, рекламирующие услуги по аборту, предупреждать о том, что аборт может стать причиной бесплодия. Такому предупреждению должно быть отведено не менее 10% рекламной площади, сообщает www.ctv.by.