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В России официально каждый час происходит более 300 абортов

16 июля 2011 11:26
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По официальной статистике, за каждый час в стране происходит более 300 абортов. За сутки будущей жизни лишается более 7 тысяч потенциальных граждан России. Ежегодно проводится полтора миллиона операций по искусственному прерыванию беременности. В 60 процентах случаев аборты приводят к настолько серьезным осложнениям, что с ними не могут справиться даже врачи в ведущем российском центре акушерства и гинекологии.Чтобы преломить ситуацию, в России принят закон, обязующий фирмы, рекламирующие услуги по аборту, предупреждать о том, что аборт может стать причиной бесплодия. Такому предупреждению должно быть отведено не менее 10% рекламной площади, сообщает www.ctv.by.
# общество

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