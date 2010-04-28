В России на убитых боевиков милиция списывает нераскрытые преступления

Прокуратура выявила массовые факты фальсификации статистической отчетности правоохранительных органов, заявил в Совете Федерации генпрокурор Юрий Чайка.

Чайка считает, что это делается с целью искусственного повышения показателей раскрываемости преступлений и качества проведенных расследований.

«Нередко в отчетах указываются недостоверные сведения о нераскрытых преступлениях, широко распространена практика признания в совершении преступлений умерших лиц. В статистические отчеты вносятся приписки о числе раскрытых преступлений, в то же время данные о негативных сторонах работы занижаются»,— отметил генпрокурор.

По данным Чайки, в северокавказских республиках правоохранительные органы нередко списывают на убитых боевиков нераскрытые преступления, сообщает РИА Новости.