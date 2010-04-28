Прямой эфир

В России на убитых боевиков милиция списывает нераскрытые преступления

28 апреля 2010 07:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Прокуратура выявила массовые факты фальсификации статистической отчетности правоохранительных органов, заявил в Совете Федерации генпрокурор Юрий Чайка.

Чайка считает, что это делается с целью искусственного повышения показателей раскрываемости преступлений и качества проведенных расследований.

«Нередко в отчетах указываются недостоверные сведения о нераскрытых преступлениях, широко распространена практика признания в совершении преступлений умерших лиц. В статистические отчеты вносятся приписки о числе раскрытых преступлений, в то же время данные о негативных сторонах работы занижаются»,— отметил генпрокурор.

По данным Чайки, в северокавказских республиках правоохранительные органы нередко списывают на убитых боевиков нераскрытые преступления, сообщает РИА Новости.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
28 апреля 2010 06:51

Голливуд спасен

28 апреля 2010 06:46

До апреля 2010 года кубинцам было запрещено без помощи государства строить себе жилье

28 апреля 2010 06:34

Молодежный марафон с символическим названием «65» стартует в Минске