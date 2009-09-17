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В России издадут учебник по похоронному делу

17 сентября 2009 13:39
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Московские власти планируют издать к концу года двухтомный учебник по похоронному делу.

«Книгоиздание является важным направлением деятельности департамента потребительского рынка и услуг города Москвы. Результатом этой работы станет издание к концу года двухтомного учебника по похоронному делу», - сообщил заместитель руководителя департамента потребительского рынка и услуг города Москвы Алексей Сулоев. Он также отметил, что это издание станет основным обучающим пособием для работников сферы ритуальных услуг.

По его словам, ГУП «Ритуал» планирует также издание других книг, сообщает «Интерфакс-Запад».

# общество

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