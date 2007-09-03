В России - День солидарности в борьбе с терроризмом

3 сентября страна скорбит по жертвам терактов в Беслане, в театральном центре на Дубровке в Москве, в Будёновске, Первомайском, Чечне и на всем Северном Кавказе. В северо-осетинском Беслане в пять минут второго по московскому времени была объявлена минута молчания: в память о погибших в воздух запустили 333 белых шара. Именно в это время ровно три года назад, в бесланской школе номер 1 прогремел первый взрыв. Мероприятия памяти погибших проходят во всех регионах России.