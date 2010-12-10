В ролике, посвященном поисковым запросам 2010 года, Google похоронил Ярослава Качиньского

В информационно-имиджевом ролике корпорации при перечислении людей, умерших в 2010 году, вместо Леха Качиньского был показан его брат-близнец Ярослав.

В рамках проекта Zeitgeist (Дух времени) изучается «коллективное поисковое сознательное», на основе которого составляются списки популярных и быстрорастущих запросов. Для этого ежегодно анализируются миллиарды запросов, вводимые в систему поиска Google.

В видеоролике, подводящем итоги 2010 года, по ошибке была размещена фотография Ярослава Качиньского — вместо его брата, экс-президента Польши Леха Качиньского . После обнаружения ошибки запись была удалена, но через некоторое время стала вновь доступна — в исправленном варианте.

Об ошибке заявил польский телеканал TVN24. Там, в свою очередь, о ней узнали от твиттер-пользователя @redeye. Тот прислал ссылку на видео с комментарием: «Иностранный интернет-гигант не отличает Ярослава от Леха Качиньского».

Однако, с первого взгляда отличить братьев-близнецов друг от друга могут очень немногие. Некоторые различали Качиньских по обручальному кольцу, которое носил Лех, в отличие от холостого Ярослава, или по родинке на щеке Леха Качиньского.

«Фильм был подготовлен в Соединенных Штатах. Как только в Польше заметили, что фотография является неправильной, мы исправили видеоряд. Просим прощения за ошибку», — так этот эпизод прокомментировала пресс-секретарь Google в Польше Марта Южвяк, сообщает www.ctv.by со ссылкой на TVN24.

Видео: ролик Google «Zeitgeist 2010: Year in Review» (исправленный вариант)