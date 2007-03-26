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В Ригу из Гомеля на самолете

26 марта 2007 08:01
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На 26 марта запланирован первый регулярный авиарейс по маршруту Рига - Гомель - Рига. Соответствующий договор был подписан между гомельским аэропортом и латвийской авиакомпанией. Новый рейс будет осуществляться три раза в неделю: в понедельник, среду и пятницу. Расписание полетов составлено таким образом, чтобы пассажиры, воспользовавшиеся этим рейсом, имели возможность без потерь времени осуществить дальнейший перелет из Риги еще в 33 страны мира. Стоимость билета в одном направлении составит 87 долларов.
# общество

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