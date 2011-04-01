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В Риге на 89 году жизни скончался бывший советский партизан Василий Кононов

01 апреля 2011 15:00
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Он умер в больнице от онкологического заболевания.

Кононов пережил долгие годы судебной тяжбы — в Латвии его обвиняли в военных преступлениях. В 1998 году мужчину приговорили к шести годам тюрьмы. По мнению латвийского суда, он участвовал в карательной акции, в ходе которой летом 1944 года были расстреляны 9 мирных жителей. По словам же ветерана, они были пособниками фашистов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В годы войны Василий Кононов командовал партизанским отрядом. За это время он лично уничтожил 14 эшелонов. За боевые заслуги был награжден орденом Ленина и медалями.

# общество

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