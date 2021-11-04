В Риге медперсонал не справляется с наплывом больных. Силы латвийской армии будут помогать медикам

Новости Латвии. Силы латвийской армии брошены на помощь медикам. В Риге медперсонал не справляется с наплывом пациентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военнослужащие будут привлекаться для транспортировки пациентов для прохождения обследований, подключать и обслуживать медицинские кислородные баллоны, раздавать еду, а также выполнять другую работу. Кроме того, во всех регионах Латвии солдаты задействованы в организации процесса вакцинации против COVID-19.