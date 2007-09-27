В республике выбирают лучшего почтальона

Конкурс профессионального мастерства среди операторов почтовой связи открылся накануне в Минском районе. В соревнованиях принимают участие 7 команд из столицы и областных центров. В первый день конкурсанты демонстрировали жюри свои творческие способности. Сегодня судьи проверят знание теории и практики. Это - доставка пенсий, оформление кредитов и соцстраховки, владение информационными ресурсами. Ведь современная почта - это не просто отделение связи, а полноценный центр социального обслуживания.