Прямой эфир

В республике выбирают лучшего почтальона

27 сентября 2007 11:39
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Конкурс профессионального мастерства среди операторов почтовой связи открылся накануне в Минском районе. В соревнованиях принимают участие 7 команд из столицы и областных центров. В первый день конкурсанты демонстрировали жюри свои творческие способности. Сегодня судьи проверят знание теории и практики. Это - доставка пенсий, оформление кредитов и соцстраховки, владение информационными ресурсами. Ведь современная почта - это не просто отделение связи, а полноценный центр социального обслуживания.
# общество

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