В республике ужесточена работа с неблагополучными семьями по президентскому декрету №18

Матерей теперь не уговаривают, а лишают родительских прав.

Нерадивых родителей деревни Сухари для беседы собирают в последний раз. Больше разговоров и уговоров не будет. Школа, милиция, инспекция по делам несовершеннолетних. Эти структуры теперь наблюдают за неблагополучными семьями с особым вниманием. Не заботится мать о детях, позаботится государство.

Зал сельского клуба на время превратился в зал суда. Рассматривалось дело нерадивой матери. Суд приведенные аргументы не удовлетворили. Показания свидетелей подтвердили – называться матерью эта женщина права не имеет. Шанс на исправление государство оставляет всем оступившимся родителям. Только далеко не все его используют.

Юра Сиволапов из социального приюта вернулся в семью приемную. Правда, теперь он называет ее своей. О биологических родителях предпочитает не вспоминать. Слишком мало в той, прошлой жизни хороших воспоминаний. В семье Воробьевых трое своих сыновей, да приемные Юра с Наташей. Да и они уже своими стали. Так что в свою семью эти дети пока возвращаться не хотят. Изменятся родители – измениться и отношение к ним. И у детей, и у государства.