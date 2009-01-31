В республике увеличивается рождаемость и снижается смертность

Только за прошлый год страна пополнилась почти сотней тысяч новых, точнее, новорожденных белорусов. А уровень младенческой смертности – самый низкий из всех стран СНГ.

У нее в анамнезе тяжелейший порок сердца, но она перешагнула порог страха. Ведь у Оксаны появился шанс стать матерью, хотя еще недавно сам факт беременности был смертным приговором.

В соседней палате реанимации тоже уникальный случай. После сложной операции на сердце она едва смогла выжить, а спустя год уже готова подарить кому-то жизнь. Сейчас она почти не сдерживает слезы, ведь продержаться осталось всего чуть-чуть.

Но не только бэби-бум способствует демографической безопасности. Сегодня в стране самый низкий показатель младенческой смертности на территории СНГ. За последние 10 лет он упал с 12 до 4 процентов. А женщины чаще «играют» в дочки-матери. Уровень материнской смертности снизился почти в 4 раза.

Материнский капитал сегодня – как минимум двое. С тем, что один в семье не воин соглашаются все больше белорусок. Особенно те, кому немного за тридцать. Рост доходов, пособий и рождаемости идут рядом.

Опорой для основного инстинкта стали и национальные программы. «Дети Беларуси», например. Она рассчитана до 2010 года. Благодаря ей по осени – уже в этом году – можно будет считать новорожденных. В том, что их станет еще больше никто не сомневается. Вопрос уже не кто на новенького? А когда за новеньким. Рожают и в 16, и в 25 и в 50 лет. Новые технологии только способствуют древнему процессу.

