В республике стартовал туристический конкурс «Познай Беларусь»

Он проводится уже седьмой раз. В нынешнем году организаторы предложили 11 номинаций. Причем бороться за награды смогут не только представители турбизнеса, но и туристы, которым небезразличны достопримечательности страны.

В числе номинаций – «Лучший подход в развитии туризма», «Лучшее охотничье хозяйство», туристический объект и событие, концепция бренда страны и даже лучшая туристическая стоянка. Для участия необходимо зайти на сайт конкурса, скачать анкету и, заполнив её, отправить на указанный адрес электронной почты до 9 октября. Итоги конкурса подведут в начале ноября.

К слову, сейчас в Беларуси – более 700 экскурсионных маршрутов. Только национальный парк «Беловежская пуща» предлагает туристам 15 разных туров. А к празднованию 600-летия заповедника разработаны новые туристско-экологические маршруты. В их числе – велосипедная «Царская поляна», которая растянулась на 19 км, и пешеходная экскурсия «Заповедная дубрава». Новые маршруты появились и в республиканском биологическом заказнике «Споровский». Туристы смогут увидеть болотные угодья, историко-культурные достопримечательности и образцы местной флоры и фауны.