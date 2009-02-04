В республике сокращается количество таксистов-нелегалов

Только в Могилеве пятая часть нарушителей срочно оформили все документы.

Шансов дождаться настоящего таксиста у пассажиров теперь больше. Это раньше вызов диспетчера могли перехватить «черные перевозчики» - водители без лицензии. После «зачистки» налоговой инспекции их ряды поредели. Штрафы за незаконный извоз оказались гораздо внушительнее, чем налоги.

Арифметика здесь проста. Ежемесячный налог таксиста составляет 80 евро. Водитель-нелегал в казну не платит ничего. Правда, до тех пор, пока к нему в машину не сядет сотрудник налоговой инспекции. В этом случае за проезд будет платить уже не пассажир, а водитель. Он выплатит штраф - от 10 до 50 базовых величин.

Заплатить налог единожды в месяц – выгоднее риска получить штраф. Таксисты это поняли быстро. Потому и сворачивают полуподпольную деятельность. Пятая часть всех нарушителей-нелегалов срочно оформили документы на предпринимательство. Теперь пассажиров катают не только с ветерком, но и с лицензией.

