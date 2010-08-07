В республике появился четвертый миллионер: свою высоту взяла Брестская область

Высокие температуры воздуха не сбавили темпы жатвы. Белорусский хлебный каравай весит без малого 6 миллионов тонн. Жатва вышла на финишную прямую. Осталось убрать менее 20% урожайных полей.

Не только чисто убрать, но ещё и довезти зерно в закрома, не растеряв ни грамма урожая по дороге. Братья Александр и Владимир хоть и на разных грузовиках ездят, но работают в одной связке. Маршрут — с поля на зерноток, затем к сушилкам, и дальше на склад – для них привычный. Двое водителей пришли на поле лишь в горячую пору уборочной и сообща успевают перевезти в день до 190 тонн хлеба каждый.

Леонид Черняк, главный агроном хозяйства:

Не считаются со своим временем, хотя хлопцы молодые, им где-то хочется сходить на дискотеку. Но на время уборки они это всё оставляют. Даже соревнование какое-то у них есть: кто лучше сработает.

Главная забота и комбайнеров, и водителей – без потерь в пути. А задача руководства – создать хорошие условия для работы. В хозяйстве делают ставку на молодых. И урожайность говорит сама за себя — 46 центнеров с гектара. Причём общими усилиями вывели в лидеры весь Пружанский район.

Пётр Якимовец, директор хозяйства (директор ОАО «Агро-Колядичи»):

Успех, конечно, зависит от людей, которые работают в этом хозяйстве. Выделяем новое жильё именно молодым, молодым семьям.

Срезать последний колосок здесь рассчитывают спустя несколько дней. Если бы не засуха и дожди, говорят, уже сейчас убрали бы всё зерно. Так же и в области: сегодня Брестчина собрала заветную миллионную тонну.

Константин Сумар, председатель Брестского облисполкома:

Раньше мы к этому миллиону стремились как тогда, когда в космос человека запускали. И все радовались, и мы и сейчас радуемся миллионному караваю. Самое главное — технологии поменялись, появились технические средства, которые позволяют соблюдать всю технологию, начиная от обработки почвы и заканчивая уборкой урожая.

В списке лидеров большой общереспубликанской уборочной Брестчина стала четвёртой. При этом у региона есть преимущества.

Здесь практически все экипажи идут вровень: никто вперёд не выходит, но в то же время и отстающих тоже нет. «А значит, есть резерв качества» — говорят аграрии.